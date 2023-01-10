Капитан I ранга Дандыкин заявил, что ВС РФ могут противостоять танкам ВСУ

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил поставок Украине тяжёлых танков западного образца. Но это противоречит словам о снабжении ВСУ только оборонительным оружием. Об этом заявил военный эксперт, капитан I ранга в запасе Василий Дандыкин в беседе с "Лентой.ру".

Он отметил, что боевые машины являются оружием наступательного боя. ВС РФ способны противостоять самым современным танкам, включая Leopard.

"Это может замедлить наши действия, но ни в коем разе не повлияет на наш успех. Ключ к этим танкам, я думаю, наши военные смогут подобрать: у нас же самые современные танки, в частности, Т-90М "Прорыв". По характеристикам он не уступает западным. У нас также самая современная авиация, включая вертолёты-штурмовики", — пояснил Дандыкин.