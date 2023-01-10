Политолог Сергей Марков перечислил ошибки, которые допустила Россия, начав спецоперацию на Украине.
Марков считает, что Россия просчиталась, начав СВО без предварительной подготовки.
"Мы, по сути дела, попали в ловушку", — выразил своё мнение политолог.
Политический эксперт отметил, что ошибкой было и то, что ВС РФ не стали наносить удары по ВСУ с самого начала, надеясь на поддержку населения Украины по аналогии с крымскими событиями 2014 года.
"Запад 8 лет настраивал украинцев, что Россия — их враг", — объяснил Марков.
Политолог отметил, что украинцы не стали встречать российскую армию с цветами, так как были запуганы правительством Украины.
Ранее Сергей Марков призвал экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова прекратить нападки на Владимира Путина.
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