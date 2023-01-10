Марков об ошибках СВО: "Мы, по сути дела, попали в ловушку"

Политолог Сергей Марков перечислил ошибки, которые допустила Россия, начав спецоперацию на Украине.

Марков считает, что Россия просчиталась, начав СВО без предварительной подготовки.

"Мы, по сути дела, попали в ловушку", — выразил своё мнение политолог.

Политический эксперт отметил, что ошибкой было и то, что ВС РФ не стали наносить удары по ВСУ с самого начала, надеясь на поддержку населения Украины по аналогии с крымскими событиями 2014 года.

"Запад 8 лет настраивал украинцев, что Россия — их враг", — объяснил Марков.

Политолог отметил, что украинцы не стали встречать российскую армию с цветами, так как были запуганы правительством Украины.

Ранее Сергей Марков призвал экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова прекратить нападки на Владимира Путина.