Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов говорил о "корейском варианте" завершения спецоперации, который предлагает Запад. Военный эксперт и доктор военных наук Константин Сивков поделился своими сценариями окончания конфликта на Украине.
"Предлагается некий аналог 38-й параллели, разделяющий территорию, подконтрольную России и подконтрольную Западу. Даже речь идёт о возможности такой линии по Днепру. Есть и более жёсткие позиции, которые предполагают уход России из всех освобождённых регионов, — поделился Сивков в беседе с изданием "Военное дело".
Эксперт отметил, что оба варианта Россию устраивать не будут, поскольку они предполагают политическое поражение страны и сохранение украинского режима, который создаст угрозу РФ.
"Это, по сути дела, будет Минск-3. Это политическое поражение России", — сказал Сивков.
Он обозначил российский вариант завершения СВО тремя словами: "капитуляция, денацификация и демилитаризация". Президент РФ Владимир Путин придерживается данной позиции, отметил Сивков.
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