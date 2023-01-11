Сивков заявил о двух вариантах завершения спецоперации ВС РФ на Украине

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов говорил о "корейском варианте" завершения спецоперации, который предлагает Запад. Военный эксперт и доктор военных наук Константин Сивков поделился своими сценариями окончания конфликта на Украине.

"Предлагается некий аналог 38-й параллели, разделяющий территорию, подконтрольную России и подконтрольную Западу. Даже речь идёт о возможности такой линии по Днепру. Есть и более жёсткие позиции, которые предполагают уход России из всех освобождённых регионов, — поделился Сивков в беседе с изданием "Военное дело".

Эксперт отметил, что оба варианта Россию устраивать не будут, поскольку они предполагают политическое поражение страны и сохранение украинского режима, который создаст угрозу РФ.

"Это, по сути дела, будет Минск-3. Это политическое поражение России", — сказал Сивков.

Он обозначил российский вариант завершения СВО тремя словами: "капитуляция, денацификация и демилитаризация". Президент РФ Владимир Путин придерживается данной позиции, отметил Сивков.