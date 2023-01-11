Онуфриенко заявил, что ВС РФ взломали "подкову" Залужного в Донбассе

Переход Соледара под контроль российской армии говорит о том, что мощная оборона противника взломана. В скором времени будут освобождены Артёмовск, Северск и другие города. Об этом заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

"По выражению главкома ВСУ Валерия Залужного, Северск, Соледар, Артёмовск, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск являются городами-фортами. Они представляют собой непрерывную цепь укреплений в виде подковы — от излучины Северского Донца и на юг, к Торецку", — объяснил он.

Кроме этого, Северск оказался зажат между рекой Северский Донец и наступающей группировкой российской армии. Также перерезаны пути к Артёмовску, боевые действия идут на северной окраине Опытного и в Клещеевке, отметил эксперт.

"Всё это вызовет "эффект домино", поскольку последует неизбежное наступление на Часов Яр, Константиновку, Дружковку, Краматорск", — объяснил Онуфриенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД.