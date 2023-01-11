В Сети появились жёсткие кадры реального ближнего боя российских военных и боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Редакция не может опубликовать видео по этическим причинам.
Боец ВС РФ столкнулся с двумя украинцами во время штурма их опорного пункта. Он бросил им гранату, затем обошёл с тыла, рискуя жизнью попытался уговорить сдаться в плен и начал вырывать у автомат у одного из них.
Украинцы в ответ кричали, что они "свои", затем попробовали оказать сопротивление. В итоге для боевиков всё закончилось печально — оба были уничтожены.
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