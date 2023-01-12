Подразделения ВС РФ не оставили лазеек для боевиков вокруг Соледара — покинуть город части ВСУ смогут только сложив оружие, заверил журналист Руслан Осташко.
Телеведущий опубликовал видео, снятое российскими бойцами. Они показали уничтоженную французскую БРДМ VAB и машину 46-й десантной бригады ВСУ, которые пытались в тёмное время вырваться из населённого пункта, но были уничтожены.
"Попытка вырваться из Соледара всушников из 46-й ОДШБр пресечена. Сдаться — можно, уйти — нет", — прокомментировал ролик Осташко.
За кадром автор видео поясняет, что машина националистов подорвалась на минно-взрывном заграждении, а французский броневик был встречен огонём крупнокалиберного пулемёта "Корд".
Ранее эксперты пришли к выводу, что взятие Соледара облегчит освобождение Артёмовска, так как удерживающие город украинские боевики теперь отрезаны от снабжения.
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