Пушков: успехи РФ в Соледаре подтолкнули НАТО передать Украине новую технику

Успехи российских военных на Соледарском направлении заставили НАТО задуматься о передаче дополнительной техники Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков.

По его словам, коллективный Запад постепенно приближается к соглашению по предоставлению очередной помощи киевскому режиму.

"После взятия Соледара можно ожидать наращивания поставок новых вооружений Украине со стороны НАТО", — отметил государственный деятель.

Он также напомнил, что недавно экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший министр обороны страны Роберт Гейтс призвали передать Киеву современную технику, которая ещё никогда не использовалась украинскими солдатами на поле боя. Как пояснил Пушков, поставки западного оружия спровоцируют эскалацию конфликта.

Ранее Райс и Гейтс признали, что положение ВСУ полностью зависит от поддержки со стороны США и НАТО, поэтому шансы Киева на победу "ускользнут" без помощи Запада.