Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сроки повышения призывного возраста в РФ.
По словам представителя Кремля, этот вопрос находится в компетенции Министерства обороны. При этом сама идея повышения призывного возраста была одобрена президентом, отметил Песков.
"Аргументация должна быть представлена министерством обороны, и в данном случае это исключительно прерогатива министерства обороны. Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи — это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует воспринимать информацию от министерства обороны", — сказал Песков журналистам.
Ранее замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин сообщил, что повысить призывной возраст в ряды Вооружённых сил РФ до 21 года могут уже в 2023 году, но для этого предстоит внести необходимые изменения в существующее законодательство.
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