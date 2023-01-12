Песков: сроки повышения призывного возраста в РФ зависят от Минобороны

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сроки повышения призывного возраста в РФ.

По словам представителя Кремля, этот вопрос находится в компетенции Министерства обороны. При этом сама идея повышения призывного возраста была одобрена президентом, отметил Песков.

"Аргументация должна быть представлена министерством обороны, и в данном случае это исключительно прерогатива министерства обороны. Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи — это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует воспринимать информацию от министерства обороны", — сказал Песков журналистам.

Ранее замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин сообщил, что повысить призывной возраст в ряды Вооружённых сил РФ до 21 года могут уже в 2023 году, но для этого предстоит внести необходимые изменения в существующее законодательство.