Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал назначение начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова на пост командующего российской объединённой группировкой войск.
Кадровые перестановки в Минобороны России произошли 11 января. Одним из заместителей Герасимова стал главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин, который ранее работал на этой должности.
"Увязка с расширением масштаба задач. Мне к этому нечего добавить", — сказал Песков, оценивая изменения в структуре оборонного ведомства.
По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, назначение Герасимова позволит повысить оперативность принятия решений в ходе российской спецоперации на Украине. Такой шаг положительно скажется на синхронизации российских подразделений, обеспечении их техникой и экипировкой, считает специалист.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Пилоты Военно-Воздушных сил Украины пожаловались на опасную российскую ракету класса "воздух-воздух" R-37M, которая мешает украинской авиации осуществлять манёвры, сообщает журнал The Drive.