Песков: назначение Герасимова вызвано расширением масштаба задач СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал назначение начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова на пост командующего российской объединённой группировкой войск.

Кадровые перестановки в Минобороны России произошли 11 января. Одним из заместителей Герасимова стал главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин, который ранее работал на этой должности.

"Увязка с расширением масштаба задач. Мне к этому нечего добавить", — сказал Песков, оценивая изменения в структуре оборонного ведомства.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, назначение Герасимова позволит повысить оперативность принятия решений в ходе российской спецоперации на Украине. Такой шаг положительно скажется на синхронизации российских подразделений, обеспечении их техникой и экипировкой, считает специалист.