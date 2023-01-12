Генерал Лебедев: Герасимов будет управлять боевыми действиями как во время войны

Назначение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим Объединённой группировкой войск прокомментировал в беседе с Pravda.Ru член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Лебедев.

Депутат назвал такое решение правильным.

"Это означает, что руководить специальной военной операцией должен тот человек, который обладает всеми полномочиями по всем Вооружённым силам", — объяснил он.

Депутат напомнил, что в военных действиях сейчас участвует почти вся Армия России.

Собеседник издания отметил, что Герасимов и раньше был вовлечён в СВО, но он осуществлял контроль.

"Сейчас он будет непосредственно управлять той группировкой, которая практически включает все наши сухопутные войска и так далее, и флот вовлечён своими "Калибрами". А он будет непосредственно управлять

боевыми действиями. Это было и в Великую Отечественную войну", — заключил генерал.