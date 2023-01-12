Замминистра обороны Украины Маляр заявила, что ВС РФ наращивают силы в зоне СВО

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. Армия России наращивает силы. У РФ увеличилось число военных формирований. Об этом проинформировала замминистра обороны Анна Маляр со ссылкой на данные разведки.

"Если на прошлой неделе в Украине насчитывалось 250 формирований противника, то по состоянию на 10 января — уже 280", — написала она в своём Telegram-канале.

Она отметила сложную обстановку в районе боевых действий. За счёт численности войск Россия достигает успехов. Маляр сообщает, что основные усилия русская армия сосредотачивает на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

Москва перемещает мобилизованных с полигонов Белоруссии и России в зону ведения боевых действий и приграничные районы.

Ранее сообщалось, что ВС РФ используют весь арсенал средств для изнурения Украины и стран Европы.