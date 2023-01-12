Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. Армия России наращивает силы. У РФ увеличилось число военных формирований. Об этом проинформировала замминистра обороны Анна Маляр со ссылкой на данные разведки.
"Если на прошлой неделе в Украине насчитывалось 250 формирований противника, то по состоянию на 10 января — уже 280", — написала она в своём Telegram-канале.
Она отметила сложную обстановку в районе боевых действий. За счёт численности войск Россия достигает успехов. Маляр сообщает, что основные усилия русская армия сосредотачивает на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.
Москва перемещает мобилизованных с полигонов Белоруссии и России в зону ведения боевых действий и приграничные районы.
Ранее сообщалось, что ВС РФ используют весь арсенал средств для изнурения Украины и стран Европы.
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