Российские военные, призванные на службу по частичной мобилизации, уничтожили замаскированные позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) на одном из направлений спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По информации ведомства, бойцы РФ использовали модернизированные самоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста-СМ2" для нанесения ударов по целям. Отмечается, что расчёты Западного военного округа поразили позиции противника, после чего российские солдаты оценили боевую ситуацию с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
"В составе расчётов задачи выполняют военные, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации", — пояснили в Минобороны РФ.
Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер напомнил, что Россия подготовила и оснастила современным оружием 300 тысяч мобилизованных солдат. Он убеждён: ВС РФ готовятся к решительной победе на Украине в 2023 году.
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Шоумен и актёр Дмитрий Нагиев прокомментировал информацию о том, что он якобы сделал пожертвование на нужды спецоперации в размере 200 миллионов рублей.