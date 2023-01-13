Мобилизованные уничтожили позиции ВСУ из установок "Мста-СМ2"

Российские военные, призванные на службу по частичной мобилизации, уничтожили замаскированные позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) на одном из направлений спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации ведомства, бойцы РФ использовали модернизированные самоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста-СМ2" для нанесения ударов по целям. Отмечается, что расчёты Западного военного округа поразили позиции противника, после чего российские солдаты оценили боевую ситуацию с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

"В составе расчётов задачи выполняют военные, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации", — пояснили в Минобороны РФ.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер напомнил, что Россия подготовила и оснастила современным оружием 300 тысяч мобилизованных солдат. Он убеждён: ВС РФ готовятся к решительной победе на Украине в 2023 году.