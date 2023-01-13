Житель освобождённого Соледара заявил, что украинские войска понесли колоссальные потери в ходе боевых действий. По его словам, командование ВСУ отправляло "на мясо" всех подряд: мобилизованных без опыта и солдат, которые служили по контракту.
Он отметил, что во дворах Соледара валялись никому не нужные тела убитых боевиков. Киев целенаправленно отправлял в город и резервистов, и профессиональных военных, чтобы не допустить дезертирства, указал местный житель.
"Дальше — больше: шли уже даже и худые, и толстые, инвалиды, на мясо вели всех", — рассказал житель Соледара в беседе с РИА Новости.
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