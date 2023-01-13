Российские бойцы, находящиеся на Донецком направлении спецоперации, не дают Вооружённым силам Украины (ВСУ) перейти в контрнаступление, сообщил военкор Семён Пегов.
По его словам, в этой зоне боевых действий подразделениям РФ удалось провести атаку в направлении Константиновки. Он отметил, что цель российских солдат — выйти к рокаде на Марьинку с юга.
Как пояснил журналист, ВС России не прекращают постепенное наступление, предпринимая попытки движения на населённые пункты Невельское, Первомайское и Водяное.
Пегов также добавил, что российские военнослужащие развивают наступательные действия со стороны Опытного.
"Кому-то покажется, что это как каждый день просто ходить на работу и возвращаться домой. Не совсем так. Это не даёт противнику перейти в контрнаступление на проблемных участках. К примеру, в той же Марьинке", — заключил военкор.
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