Пегов: бойцы РФ не дают ВСУ перейти в наступление на проблемных участках Донецкого направления

Российские бойцы, находящиеся на Донецком направлении спецоперации, не дают Вооружённым силам Украины (ВСУ) перейти в контрнаступление, сообщил военкор Семён Пегов.

По его словам, в этой зоне боевых действий подразделениям РФ удалось провести атаку в направлении Константиновки. Он отметил, что цель российских солдат — выйти к рокаде на Марьинку с юга.

Как пояснил журналист, ВС России не прекращают постепенное наступление, предпринимая попытки движения на населённые пункты Невельское, Первомайское и Водяное.

Пегов также добавил, что российские военнослужащие развивают наступательные действия со стороны Опытного.

"Кому-то покажется, что это как каждый день просто ходить на работу и возвращаться домой. Не совсем так. Это не даёт противнику перейти в контрнаступление на проблемных участках. К примеру, в той же Марьинке", — заключил военкор.