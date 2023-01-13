Несмотря на заявление Минобороны о завершении освобождения Соледара, некоторые представители киевского руководства говорят, что городские бои продолжаются. О том, что населённый пункт не контролирует ни одна из сторон конфликта, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Ситуация очень тяжёлая. Это битва при Вердене 21 века. <…> Соледар — это место уличных сражений, где ни одна из сторон не контролирует город. Русские там есть, но не контролируют. Ситуация сложная, но мы преследуем одну и ту же цель в этом конфликте — освободить наши территории, полностью восстановить территориальную целостность Украины", — сказал Ермак в интервью французскому Le Monde.
Российские военкоры с места событий говорят обратное. А американский канал CNN показал кадры отхода украинских подразделений от Соледара.
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