Оперативная пауза, которая прослеживалась в октябре-ноябре, подходит к завершению. В зоне спецоперации усилились артиллерийские дуэли, а диверсионные группы начали активную работу. Об этом заявил военный аналитик Андрей Коц в материале для РИА Новости.
Эксперты предсказывают скорое наступление, которое может начаться в ближайшее время, отметил он. ВСУ могут атаковать на линии Сватово — Кременная, считает Коц. В случае захвата региона украинскими войсками Киев получит возможность дальнейших наступательных действий на Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.
Офицер 2-го армейского корпуса ЛНР с позывным Карат заявил, что ВСУ не смогут осуществить успешную атаку на Сватово, так как у российской армии в регионе серьёзное преимущество в артиллерии.
"Там много наёмников, в радиоэфире постоянно польская речь. В принципе, ничего особенного из себя не представляют. Украинцы сами кого угодно могут научить воевать", — подчеркнул он.
Также не исключено, что украинская группировка попытается продвинуться от Угледара к юго-западу от Донецка. Если Киев стянет в регион необходимые средства, то боевики могут попытаться перерезать трассу Донецк — Мариуполь, считает Коц.
Сейчас подразделения 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР направляются в сторону Марьинки, где находится крупная группировка противника.
"Ждём, когда они начнут активные действия, чтобы подловить на контратаке", — рассказал офицер 1АК НМ ДНР с позывным Клим.
Коц отметил, что на данный момент украинские войска столкнулись с непростой ситуацией. Однако на данный момент обе стороны конфликта жду подходящего момента, чтобы перейти в наступление и начать ожесточённые бои, указал он.
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