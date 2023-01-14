РИА Новости: обе стороны выжидают момент для наступления в зоне спецоперации

Оперативная пауза, которая прослеживалась в октябре-ноябре, подходит к завершению. В зоне спецоперации усилились артиллерийские дуэли, а диверсионные группы начали активную работу. Об этом заявил военный аналитик Андрей Коц в материале для РИА Новости.

Эксперты предсказывают скорое наступление, которое может начаться в ближайшее время, отметил он. ВСУ могут атаковать на линии Сватово — Кременная, считает Коц. В случае захвата региона украинскими войсками Киев получит возможность дальнейших наступательных действий на Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

Офицер 2-го армейского корпуса ЛНР с позывным Карат заявил, что ВСУ не смогут осуществить успешную атаку на Сватово, так как у российской армии в регионе серьёзное преимущество в артиллерии.

"Там много наёмников, в радиоэфире постоянно польская речь. В принципе, ничего особенного из себя не представляют. Украинцы сами кого угодно могут научить воевать", — подчеркнул он.

Также не исключено, что украинская группировка попытается продвинуться от Угледара к юго-западу от Донецка. Если Киев стянет в регион необходимые средства, то боевики могут попытаться перерезать трассу Донецк — Мариуполь, считает Коц.

Сейчас подразделения 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР направляются в сторону Марьинки, где находится крупная группировка противника.

"Ждём, когда они начнут активные действия, чтобы подловить на контратаке", — рассказал офицер 1АК НМ ДНР с позывным Клим.

Коц отметил, что на данный момент украинские войска столкнулись с непростой ситуацией. Однако на данный момент обе стороны конфликта жду подходящего момента, чтобы перейти в наступление и начать ожесточённые бои, указал он.