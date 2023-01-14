Президент Чечни Рамзан Кадыров проинформировал, что бойцы чеченского ОМОН начали разрабатывать план по выполнению оперативно-боевых задач. Он отметил одно из самых боеспособных подразделений республики — "Легион". Им руководит Алихан Шавхалов.
Члены подразделения хорошо зарекомендовали себя в прошлых выездах в зону спецоперации на территории Донбасса.
"И сейчас наши бесстрашные воины намерены, не жалея своего здоровья и жизни, защищать интересы России, героически сражаясь с натовскими наёмниками и украинскими нацистами в самом их логове", — написал чеченский лидер в своём Telegram-канале.
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Соледар завален трупами боевиков ВСУ.