Украинские власти сообщили, что зафиксированы пуски "русских ракет"

Киев заявил, что зафиксировал пуски российских ракет.

Стратегическая авиация РФ вышла на рубеж пуска ракет, сообщают украинские СМИ.

Гауляйтер Николаевской области Виталий Ким сообщает о взлёте сразу 17-ти российских бомбардировщиков Ту-22М3 Ту-95МС.

Кроме того сообщается, что в море вышли военные корабли-носители крылатых ракет "Калибр".

Тем временем, системы ПВО армии России отразили ракетную атаку украинских боевиков. В Брянской области над Клинцовским районом была сбита ракета "Точка У". Пострадавших нет.