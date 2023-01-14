Киев заявил, что зафиксировал пуски российских ракет.
Стратегическая авиация РФ вышла на рубеж пуска ракет, сообщают украинские СМИ.
Гауляйтер Николаевской области Виталий Ким сообщает о взлёте сразу 17-ти российских бомбардировщиков Ту-22М3 Ту-95МС.
Кроме того сообщается, что в море вышли военные корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
Тем временем, системы ПВО армии России отразили ракетную атаку украинских боевиков. В Брянской области над Клинцовским районом была сбита ракета "Точка У". Пострадавших нет.
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