В Киеве продолжают отрицать потерю Соледара украинской армией. В субботу вечером с заявлением выступила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Она написала в своём Telegram-канале, что "жестокие бои" за Соледар продолжаются.
По её словам, бойцы вооружённых сил Украины (ВСУ) отражают "непрерывные атаки врага" — и днём, и ночью.
Ранее свою версию происходящего в Соледаре озвучил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, который заявил, что город никто не контролирует, а за него идут жестокие бои.
Напомним, Минобороны РФ объявило о полном освобождении Соледара 12 января.
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В Киеве снова прогремели взрывы.