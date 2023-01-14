Офицер США Иствуд: нехватка боеприпасов для Украины обрадует Путина

Офицер армии США в отставке Брент Иствуд поделился новостью, которая, по его мнению, должна обрадовать президента России Владимира Путина. Он заявил, в статье 19FortyFive, что Америка начинает испытывать дефицит боеприпасов для того, чтобы отправить их Украине.

Автор сослался на новый доклад аналитиков, согласно которому быстрое расходование боеприпасов Украиной ставит США в затруднительное положение.

Такое развитие событие делает положение России более выгодным, считает эксперт.

Промышленной базе может потребоваться до 5 лет для того, чтобы произвести определённое количество боеприпасов для пополнения военных складов США, считает отставной офицер.