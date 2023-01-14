Зеленский о ракетном ударе по Украине: люди находятся под завалами

Владимир Зеленский объяснил, как Украина собирается остановить Россию.

Президент Украины перечислил города, подвергшиеся ракетным ударам: Киев, Харьков, Одесса, Кривой Рог, Днепр, Винница, Ладыжин, Бурштын, Хмельницкий.

"В городе Днепре в результате этого российского удара разрушен жилой дом. Удалось спасти десятки людей — раненых и травмированных. Им оказывается помощь. Разбор завалов до сих пор продолжается и продлится всю ночь. Сколько всего людей под завалами, пока неизвестно", — сказал украинский лидер в своëм вечернем обращении.

Зеленский отметил, что ПВО удалось сбить 20 ракет из 30 запущенных.

Глава Украины уверен, что остановить ВС РФ можно только на поле боя.

"Это можно и нужно сделать на нашей земле, в нашем небе, в нашем море", — сказал глава Украины, подчеркнув, что ВСУ нужно оружие, которое есть у Запада.