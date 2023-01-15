В городе Днепрорудное Запорожской области обнаружен схрон с вооружением боевиков ВС Украины. Об этом проинформировали в региональном ГУВД.
"В одном из гаражных кооперативов в Днепрорудном правоохранительными органами был выявлен схрон с оружием, коктейли Молотова, военная одежда образца НАТО и украинская символика. Гараж принадлежал участнику АТО", — передают РИА Новости.
Владелец гаража в настоящий момент воюет в войсках Украины на Запорожском направлении. Вооружение предназначалось для совершения диверсий ВСУ.
Ранее сообщалось, что Вольфганг Ишингер призвал перевести экономику Европы на военные рельсы для помощи ВСУ.
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