В Днепрорудном Запорожской области обнаружен схрон с вооружением военных ВСУ

В городе Днепрорудное Запорожской области обнаружен схрон с вооружением боевиков ВС Украины. Об этом проинформировали в региональном ГУВД.

"В одном из гаражных кооперативов в Днепрорудном правоохранительными органами был выявлен схрон с оружием, коктейли Молотова, военная одежда образца НАТО и украинская символика. Гараж принадлежал участнику АТО", — передают РИА Новости.

Владелец гаража в настоящий момент воюет в войсках Украины на Запорожском направлении. Вооружение предназначалось для совершения диверсий ВСУ.

Ранее сообщалось, что Вольфганг Ишингер призвал перевести экономику Европы на военные рельсы для помощи ВСУ.