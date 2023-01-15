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В Днепрорудном Запорожской области обнаружен схрон с вооружением военных ВСУ

Силовые структуры

В городе Днепрорудное Запорожской области обнаружен схрон с вооружением боевиков ВС Украины. Об этом проинформировали в региональном ГУВД.

"В одном из гаражных кооперативов в Днепрорудном правоохранительными органами был выявлен схрон с оружием, коктейли Молотова, военная одежда образца НАТО и украинская символика. Гараж принадлежал участнику АТО", — передают РИА Новости.

Владелец гаража в настоящий момент воюет в войсках Украины на Запорожском направлении. Вооружение предназначалось для совершения диверсий ВСУ.

Ранее сообщалось, что Вольфганг Ишингер призвал перевести экономику Европы на военные рельсы для помощи ВСУ.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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