Внезапная "пропажа" почти всех боевых кораблей Черноморского флота РФ из порта Новороссийска вовсе неслучайна.
Российская армия, по всей вероятности, готовится к проведению манёвров в рамках СВО. Об этом сообщил израильский эксперт Яков Кедми.
Он напомнил, что ранее западные обозреватели заметили, что из Новороссийска исчезли все корабли и подводные лодки ВМФ. Запад предположил, что Генштаб России может использовать ЧФР в спецоперации.
"Выход в море всех судов с "Калибрами" может означать две вещи параллельно. Одно — подготовка к сильнейшему удару по Украине, второе — в этих рамках, поскольку начальник Генштаба командует этой операцией, может быть задействован и Черноморский флот, который ему подчиняется. Всё идет к одному: начало сильнейшего наступления на Украине", — в интервью на YouTube-канале "Alexander Waldman Нейтральная полоса" сказал Кедми.
По его словам, вероятнее всего, российская армия проводит подготовку к новому удару по военным объектам Украины.
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