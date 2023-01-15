Кедми: весь Черноморский флот РФ "исчез", чтобы начать масштабное наступление

Внезапная "пропажа" почти всех боевых кораблей Черноморского флота РФ из порта Новороссийска вовсе неслучайна.

Российская армия, по всей вероятности, готовится к проведению манёвров в рамках СВО. Об этом сообщил израильский эксперт Яков Кедми.

Он напомнил, что ранее западные обозреватели заметили, что из Новороссийска исчезли все корабли и подводные лодки ВМФ. Запад предположил, что Генштаб России может использовать ЧФР в спецоперации.

"Выход в море всех судов с "Калибрами" может означать две вещи параллельно. Одно — подготовка к сильнейшему удару по Украине, второе — в этих рамках, поскольку начальник Генштаба командует этой операцией, может быть задействован и Черноморский флот, который ему подчиняется. Всё идет к одному: начало сильнейшего наступления на Украине", — в интервью на YouTube-канале "Alexander Waldman Нейтральная полоса" сказал Кедми.

По его словам, вероятнее всего, российская армия проводит подготовку к новому удару по военным объектам Украины.