РИА Новости: снайперы группы "Викинг" рассказали о боевой работе в ходе СВО ВС РФ на Украине

Российские снайперы рассказали, как они работают в зоне проведения специальной военной операции на Украине и какие перед ними стоят задачи.

Боец группы "Викинг" с позывным "Голливуд" рассказал, что работать надо грамотно, с особой выдержкой. Для этого необходима хорошая физическая форма, так как провести длительное время, например, в состоянии лёжа сможет лишь хорошо подготовленный снайпер.

"Ликвидируя, допустим, командира, который находится внутри группы, это временная дезориентация, которая даёт элемент неожиданности, внезапности, она создает простор для манёвра", — говорит он в интервью РИА Новости.

Уничтожив командира подразделения противника, у российских войск есть возможность сохранить жизни солдат, говорит снайпер. Иногда одним выстрелом можно решить какой-то определённый конфликт, сообщает боец с позывным "Конь". У командиров есть свои повадки, которые сложно объяснить. Каждое нажатие на крючок помогает прикрытию групп или наступлению, сообщает "Голливуд".

"Лично я вижу, что делаю важный вклад в то, что сейчас происходит, для своей страны. Эту работу делать необходимо, от этого зависит моя жизнь, жизнь моих коллег", — заключил снайпер.