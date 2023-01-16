Офицер НМ ДНР Юрий Бураков с позывным "Седой" в беседе с изданием "Украина.ру" оценил вероятность успеха наступления ВСУ на Мелитополь.
По словам Буракова, украинским военным не удастся взять позиции российских сил в Запорожской области по причине неподготовленности личного состава и отсутствия должного количества вооружения.
"У них отсутствует слаженность и мотивация. Они бросают свое оружие и раненых на передовой, часто отходят назад", — отмечает военный НМ ДНР.
Бураков подчеркнул, что ВСУ планируют задействовать в контрнаступлении две группировки танковых сил. Переброска войск должна произойти через Орехов и Токмак.
В то же время ВС России полностью готовы к отражению атак неприятеля. На территории Запорожской области союзными силами уже возведены мощные бетонные укрепления.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Арестович высказался о причинах разрушения жилого дома в Днепре после ракетного удара.