Офицер НМ ДНР Бураков оценил вероятность наступления ВСУ на Мелитополь

Офицер НМ ДНР Юрий Бураков с позывным "Седой" в беседе с изданием "Украина.ру" оценил вероятность успеха наступления ВСУ на Мелитополь.

По словам Буракова, украинским военным не удастся взять позиции российских сил в Запорожской области по причине неподготовленности личного состава и отсутствия должного количества вооружения.

"У них отсутствует слаженность и мотивация. Они бросают свое оружие и раненых на передовой, часто отходят назад", — отмечает военный НМ ДНР.

Бураков подчеркнул, что ВСУ планируют задействовать в контрнаступлении две группировки танковых сил. Переброска войск должна произойти через Орехов и Токмак.

В то же время ВС России полностью готовы к отражению атак неприятеля. На территории Запорожской области союзными силами уже возведены мощные бетонные укрепления.