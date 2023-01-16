Сообщения о поставках Киеву западных танков и боевых машин пехоты (БМП) говорят о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьёзным истощением запасов советской техники, сообщил военкор Юрий Котенок.
В интервью ФАН он отметил, что без помощи Запада украинская армия уже давно потерпела бы поражение в ходе боёв.
"У ВСУ большие проблемы — заканчивается автомобильная и тяжёлая техника, артиллерийские самоходные системы. Не секрет, что "костяк" украинской армии базировался на богатом советском наследии", — сказал Котенок.
При этом военкор подчеркнул: теперь Запад, помимо "военного хлама", будет передавать киевскому режиму технологически продвинутые системы НАТО, которые нуждаются в тестировании. По его словам, некоторые виды техники (например, самоходные артиллерийские установки Paladin и AS-90) могут представлять опасность для ВС РФ.
Он призвал уничтожать западное оборудование ещё в процессе его доставки в украинские подразделения.
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