ВСУ использовали девочек-снайперов в ходе боёв за Соледар

Вооружённые силы Украины (ВСУ) использовали девочек-подростков в качестве снайперов в ходе боевых действий за Соледар. Они заставляли их стрелять по российским военным и мирным жителям, пишет издание "АиФ".

По словам одной из жительниц города по имени Оксана, с которой удалось побеседовать журналистам, с её улицы был виден рудник, где стояло большое девятиэтажное здание.

Российские бойцы предупредили, что оттуда работает украинский снайпер.

Женщина рассказала, что снайпера через некоторое время удалось поймать нашим военным, им оказалась четырнадцатилетняя девочка.

Рука на неё у русских солдат не поднялась, но они были в шоке от такого, заявила Оксана.

Вторым снайпером, её приятельницей, оказалась шестнадцатилетняя девочка, добавила жительница Соледара.