Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что сообщение и снабжение украинской группировки, которая находится между Северском и Артёмовском, удалось перерезать после перехода Соледара под контроль ВС РФ.
"Ребята продвигаются и освобождают русские территории", — подчеркнул он в своём видеообращении.
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Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью, заявил представитель Еврокомиссии.