Пушилин: ВС РФ перерезали снабжение ВСУ между Северском и Артёмовском

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что сообщение и снабжение украинской группировки, которая находится между Северском и Артёмовском, удалось перерезать после перехода Соледара под контроль ВС РФ.

"Ребята продвигаются и освобождают русские территории", — подчеркнул он в своём видеообращении.