Ищенко: проблемы в странах НАТО приведут к поражению Запада на Украине

Дефицит западной техники и нехватка мобилизационных ресурсов приведут к поражению Запада в ходе украинского конфликта. Такое мнение выразил политолог Ростислав Ищенко.

В материале для издания "Военное дело" он отметил, что некоторые проблемы НАТО, которые вскрылись после начала боевых действий на Украине, оказались нерешаемыми. Как пояснил эксперт, западный военно-промышленный комплекс не способен бесконечно удовлетворять потребности Киева.

"Почему НАТО, желая, чтобы Украина победила, не даёт ей достаточно натовского оружия? Потому что его нет", — написал политолог.

Кроме того, специалист добавил, что Украина и страны Североатлантического альянса столкнулись с нехваткой резервистов. По его словам, около 100 тысяч граждан Польши покинули страну после сообщений о необходимости увеличить численность армии.

Ранее Ищенко заявил, что Варшава демонстрирует готовность к введению своих войск на территорию Украины.