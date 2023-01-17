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РИА Новости: эксперт-взрывотехник из ЛНР Гетманский развеял миф о совершенстве РСЗО Himars

Силовые структуры

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) Himars не так совершенны, как рассказывает Запад и украинское командование. Эксперт-взрывотехник представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский рассказал, какие проблемы возникают у ВСУ с РСЗО.

Он отметил в беседе с РИА Новости, что противник в основном применяет Himars для ударов по гражданским объектам в населённых пунктах, но зафиксированы факты несработки боеприпасов, когда набойный пятачок остаётся целым.

"Как утверждают американцы, это высокоточное оружие, погрешность всего пара метров. Однако мы видим, что иногда они промахиваются. Особенно это заметно по таким городам, как Стаханов, Брянка и другим", — рассказывает Гетманский.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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