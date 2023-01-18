NYT: Пентагон передаёт ВСУ свои боеприпасы, находящиеся на складах Израиля

Пентагон отправляет на Украину западные 155-миллиметровые снаряды, которые хранятся на складах в Израиле. Об этом сообщает New York Times.

По информации издания, на территории Израиля базируются обширные, но малоизвестные запасы боеприпасов производства США.

"Пентагон использует их для удовлетворения острой потребности Киева в артиллерийских снарядах", — сказано в материале.

Как подчёркивается в публикации, складские помещения с боеприпасами были созданы по итогам арабо-израильского конфликта в 1970-е годы. Отмечается, что в тот период Пентагон перебрасывал по воздуху технику для Вооружённых сил Израиля.

Иерусалим и Вашингтон договорились о предоставлении украинской армии порядка 300 тысяч снарядов ещё в прошлом году, при этом около 50 процентов из них уже находятся в европейских странах для последующих поставок Киеву, заключили авторы.