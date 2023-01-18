Военный эксперт Бартош: НАТО готовит Киев к удару по РФ по сценарию Гитлера

Западные страны готовят украинских боевиков к танковым прорывам обороны ВС РФ по образцу бронетанковых кулаков вермахта 1941-1942 годов, заявил военный эксперт Александр Бартош.

"Американцы и натовцы планируют создать на Украине мощные ударные бронетанковые кулаки за счёт поставки танков из США, Германии и Великобритании", — пояснил специалист в интервью изданию "Царьград".

Он предположил, что командование Североатлантического альянса планирует использовать опыт гитлеровской армии времён Второй мировой войны и таким образом организовать контрнаступление ВСУ на Мелитополь и Крым.

"Кроме того, в перспективе не исключено нанесение ударов через северную границу с Россией и вторжение на территорию Белоруссии", — добавил Бартош.

Ранее американские аналитики пришли к выводу, что Вашингтон добивается многолетнего кровавого конфликта с Россией.