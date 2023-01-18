Западные страны готовят украинских боевиков к танковым прорывам обороны ВС РФ по образцу бронетанковых кулаков вермахта 1941-1942 годов, заявил военный эксперт Александр Бартош.
"Американцы и натовцы планируют создать на Украине мощные ударные бронетанковые кулаки за счёт поставки танков из США, Германии и Великобритании", — пояснил специалист в интервью изданию "Царьград".
Он предположил, что командование Североатлантического альянса планирует использовать опыт гитлеровской армии времён Второй мировой войны и таким образом организовать контрнаступление ВСУ на Мелитополь и Крым.
"Кроме того, в перспективе не исключено нанесение ударов через северную границу с Россией и вторжение на территорию Белоруссии", — добавил Бартош.
Ранее американские аналитики пришли к выводу, что Вашингтон добивается многолетнего кровавого конфликта с Россией.
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