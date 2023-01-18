19FortyFive: стратегия США вынудит России устроить "кровавую битву"

Череда промахов США во внешней политике может привести мир к катастрофе. Украинский конфликт грозит страшными последствиями, заявил экс-военспец, американский политолог Тед Карпентер.

В своей статье 19FortyFive Карпентер заявил, что Вашингтону нужно срочно пересматривать свои стратегические оценки, иначе беспрецедентной по масштабам "кровавой войны" (и даже "бойни") не избежать.

Проблема в том, что американский истеблишмент ошибок не признаёт и ничему не учится. Причиной кошмара на Украине стало высокомерное и настойчивое стремление Вашингтона продвигать НАТО к российским границам и наплевательское отношение к интересам Москвы, считает популярный автор.

В настоящее время срочно нужны переговоры о мирном урегулировании и подписание договора, гарантирующего строгий нейтралитет Киева — иначе Москва не согласится и ей придётся "закатать Украину в стекло".

Украина — это еще одно военное вмешательство США. Она пополнила список, где уже есть:

Кувейт,

Сомали,

Босния,

Косово,

Афганистан,

Ирак,

Ливия,

Сирия.

А ещё есть отдельный список стран, где Вашингтон ведёт "войну дронов", как в Пакистане.

Ни в одном из этих случаев страны не стали жить лучше. Зато американцы спровоцировали масштабные кризисы с беженцами. В основном такие "крестовые походы" ведут лишь к ухудшению ситуации.

В случае Украины понятно, что в результате такого урегулирования Крым и Донбасс останутся под властью России, сколько оружия Киеву не поставляй. Победить в этой прокси-войне нельзя, но Вашингтону нужно ослабление РФ и ЕС, а на Украину всем тем более наплевать.

Косово, Ирак и Ливия стали примерами создания более неустойчивых систем, основанных де-факто на убийствах неприятных американцам глав государств. Все помнят, как госсекретарь Хиллари Клинтон отметила падение Муаммара Каддафи (и его садистскую казнь) легкомысленной фразой: "Мы пришли, мы увидели, он умер".

"Американские лидеры своим высокомерием довели ситуацию до конфликта и намеренно усугубили её за время проведения Россией СВО. Если всё это не прекратить в ближайшее время, мир ждут такие потрясения, по сравнению с которыми ошибки американцев на Балканах, в Ираке, Ливии и Сирии покажутся лишь незначительными промахами", — резюмировал Карпентер.