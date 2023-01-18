В разбившемся сегодня утром в Броварах под Киевом вертолёте МЧС находились высокопоставленные руководители МВД Украины. Погибли министр внутренних дел Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин.
Также стало известно имя третьего погибшего. Это госсекретарь МВД Украины Юрий Лубкович.
Как заявили в Киеве, вертолёт принадлежал спасательной службе Украины и выполнял специальное задание.
Президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание по поводу случившегося, сообщают украинские СМИ.
Напомним, вертолёт упал сегодня утром на детский сад в Броварах под Киевом. В здании уже находились сотрудники и дети.
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