Под Липецком ликвидировали дезертира, покинувшего воинскую часть с оружием

Силовики ликвидировали под Липецком дезертира Дмитрия Перова, который самовольно покинул воинскую часть с оружием. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По информации ведомства, оперативники взяли ситуацию под свой контроль, никаких угроз для жителей Липецкой области нет. Отмечается, что следователи организовали дополнительную проверку по факту ЧП.

"Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление военной части", — подтвердили в региональном правительстве.

Ранее стало известно, что в Челябинске гарнизонный суд приговорил контрактника, который проигнорировал призыв на службу в период проведения частичной мобилизации, к пяти годам лишения свободы. Кроме того, его обязали заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.