Военкор Котенок: упавший в Броварах вертолёт держал низкую высоту в условиях тумана

Вертолёт H225 Super Puma, который потерпел крушение в Броварах Киевской области, держал низкую высоту, несмотря на туман. Об этом заявил военкор Юрий Котенок.

Он назвал безалаберность основной причиной авиакатастрофы, которая унесла жизни 18 человек.

"Упавшим вертолётом оказался французский H225 Super Puma, который шёл на низкой высоте в условиях тумана. В итоге эта безалаберность стоила жизни не только всем, кто был на борту, но и людям на земле", — отметил Котенок.

Ранее в офисе украинского президента Владимира Зеленского подтвердили информацию о падении вертолёта на детских сад в Броварах. Отмечается, что на месте ЧП вспыхнул пожар, людей начали эвакуировать из здания. Как пояснили на Банковой, в результате авиакатастрофы погиб министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, который летел в "горячую точку".