Ищенко: последними мобилизованными в составе ВСУ будут 70-летние старики

Ставки Запада на неисчерпаемость украинских ресурсов не сыграли, последними мобилизованными в составе ВСУ будут старики и подростки. Такое мнение выразил политолог Ростислав Ищенко.

Как сообщает "Военное дело" со ссылкой на эксперта, в феврале-октябре 2022 года Киев "поставил под ружьё" 700 тысяч человек. По словам специалиста, в октябре-декабре власти Украины планировали привлечь в ВСУ ещё порядка 100 тысяч граждан.

Как пояснил политолог, сейчас в украинских регионах объявлена практически тотальная мобилизация. Он убеждён: такая обстановка указывает на то, что киевский режим "выгребает последние остатки" мобилизационных резервов на фоне огромных потерь.

"Предел мобресурса Украины — 1-1,2 миллиона, причём последние 100-200 тысяч — это уже "фольксштурм" из тинэйджеров и стариков 60-70 лет", — считает Ищенко.

Ранее польский политолог Матеуш Пискорский заявил, что украинцам стали выдавать повестки в армию в консульствах страны за рубежом, поэтому они стараются обходить стороной эти ведомства.