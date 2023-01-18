CNN: в ближайшие дни США объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине

В ближайшие дни США объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, в котором, как ожидается, не будет танков. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух информированных американских чиновников.

Издание отмечает, что США пока уклоняются от предоставления Украине своих танков Abrams, хотя Великобритания и другие ключевые союзники готовятся предоставить танки.

Хотя американские чиновники публично поддерживают решение союзников по танкам, пока ни один из них не дал понять, что администрация Джо Байдена может изменить свое мнение и отправить американские танки Украине, заявил источник.

В Пентагоне объясняют, что такое решение не связано с опасением эскалации в отношениях с Россией или рисков попадания в Москву американского вооружения.

Беспокойство вызывает то, насколько сложно эксплуатировать и обслуживать 70-тонный Abrams и подойдёт ли он украинским войскам.