Владимир Зеленский на примере крушения вертолёта в Боварах Киевской области объяснил, почему понятия "несчастный случай" на Украине теперь нет.
Президент Украины уверен, что падение вертолёта на территорию детского сада следует расценивать как результат военного противостояния с Россией.
"Я считаю, из-за того военного опыта, который есть сегодня у меня и у нашего общества: это не несчастный случай, это война… Война не только на поле боя. Больше нет несчастных случаев, всё это — результат войны", — объяснил украинский лидер.
Ранее экс-депатат Рады Илья Кива сказал, что вертолёт с руководством МВД сбила украинская ПВО.
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Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.