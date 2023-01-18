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Зеленский о крушении вертолёта в Броварах: это не несчастный случай, это результат войны

Силовые структуры

Владимир Зеленский на примере крушения вертолёта в Боварах Киевской области объяснил, почему понятия "несчастный случай" на Украине теперь нет.

Президент Украины уверен, что падение вертолёта на территорию детского сада следует расценивать как результат военного противостояния с Россией.

"Я считаю, из-за того военного опыта, который есть сегодня у меня и у нашего общества: это не несчастный случай, это война… Война не только на поле боя. Больше нет несчастных случаев, всё это — результат войны", — объяснил украинский лидер.

Ранее экс-депатат Рады Илья Кива сказал, что вертолёт с руководством МВД сбила украинская ПВО.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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