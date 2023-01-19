Руденко: артиллерия ВС РФ уничтожила гаубицу M777, не дав ВСУ сделать даже выстрела

Донецкий военкор Андрей Руденко опубликовал ролик c передовой, в котором украинские боевики показывают свои потери в результате работы артиллерии ВС РФ.

В кадре можно увидеть два горящих грузовика: один из них являлся тягачом для американской гаубицы М777 и перевозил боекомплект, а во втором передвигался расчет орудия. Военкор уверен, что украинские солдаты не успели даже разгрузить транспорт, а были ликвидированы сразу после приезда на линию боевого соприкосновения.

"С уверенностью в 99% могу сказать, что нацисты приехали на огневую точку, но не успели даже расчехлится как их накрыла наша артиллерия", — прокомментировал ролик Руденко.

Ранее политолог заявил, что действия киевского режима вынудили Россию поставить Украине ультиматум.