В Николаеве на юге Украины после взрыва объявили воздушную тревогу

В Николаеве на юге Украины прогремел взрыв, после чего на территории региона была объявлена воздушная тревога.

Как сообщает "РБК-Украина", местные жители услышали громкие звуки утром 19 января.

"В Николаеве был слышен взрыв. После этого в области объявили воздушную тревогу", — сказано в материале.

Власти Николаевской области ещё не комментировали информацию об этом инциденте.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Одесса, Харьков и Николаев перейдут под контроль Вооружённых сил РФ до конца 2023 года. По его мнению, к этому периоду положение киевского режима серьёзно ухудшится, поэтому власти Украины согласятся на любые условия Москвы.