В Николаеве на юге Украины прогремел взрыв, после чего на территории региона была объявлена воздушная тревога.
Как сообщает "РБК-Украина", местные жители услышали громкие звуки утром 19 января.
"В Николаеве был слышен взрыв. После этого в области объявили воздушную тревогу", — сказано в материале.
Власти Николаевской области ещё не комментировали информацию об этом инциденте.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Одесса, Харьков и Николаев перейдут под контроль Вооружённых сил РФ до конца 2023 года. По его мнению, к этому периоду положение киевского режима серьёзно ухудшится, поэтому власти Украины согласятся на любые условия Москвы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.