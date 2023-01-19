ВО: Радиус поражения боеприпасов GLSDB для РСЗО HIMARS ВС Украины составит 150 км

Эксперты издания "Военное обозрение" перечислили характеристики боеприпасов GLSDB, которые могут быть включены в очередной пакет военной помощи Киеву.

Снаряды GLSDB совместимы с РСЗО HIMARS и MLRS. Их боевая часть содержит 16 кг взрывчатого вещества. Подрыв данного снаряда может осуществляться при контакте с объектом поражения, с задержкой или в воздухе.

Дальность поражения GLSDB составляет 150 км. Этот показатель выше всех имеющихся на вооружении ВСУ снарядов.

Данный факт сигнализирует о том, что огневое покрытие ВСУ в случае получения данного типа боеприпасов будет захватывать территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В том числе боеприпасы могут нанести удары по Крыму, Воронежской, Ростовской, Белгородской и Курской областям. Однако в данном случае все будет зависеть от места расположения украинских РСЗО.

По мнению экспертов, единственным выходом в данной ситуации является уничтожение GLSDB российскими силами ещё на этапе прибытия на территорию Украины.