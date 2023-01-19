Депутат Госдумы Белик назвал слова Госдепа США об ударах по Крыму иезуитским лукавством

Депутат Дмитрий Белик в беседе с "РИА Новости" оценил заявление Госдепа США об ударах Киева по территории Крыма.

По мнению парламентария, Госдеп США "демонстрирует иезуитское лукавство", заявляя, что Украина вольна самостоятельно выбирать цели для своих ударов в рамках СВО.

Белик убежден, что ВСУ используют поставляемое Западом оружие в соответствии с конкретными директивами.

"Им говорят, куда и чем ударить. Киев выступает в роли исполнителя. Возможно, выполнением этих задач занимаются иностранные наемники", — отмечает депутат.

Он также предположил, что американские власти продолжают упоминать Крым, чтобы выяснить, где находится так называемая красная линия, за которую Кремль не позволит перейти в рамках украинского конфликта.

При этом Белик подчеркнул, что вне зависимости от провокаций и военной помощи Киеву со стороны Запада РФ добьётся выполнения всех целей СВО.