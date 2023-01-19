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Депутат Госдумы Белик назвал слова Госдепа США об ударах по Крыму иезуитским лукавством

Силовые структуры

Депутат Дмитрий Белик в беседе с "РИА Новости" оценил заявление Госдепа США об ударах Киева по территории Крыма.

Депутат Госдумы Белик назвал слова Госдепа США об ударах по Крыму иезуитским лукавством

По мнению парламентария, Госдеп США "демонстрирует иезуитское лукавство", заявляя, что Украина вольна самостоятельно выбирать цели для своих ударов в рамках СВО.

Белик убежден, что ВСУ используют поставляемое Западом оружие в соответствии с конкретными директивами.

"Им говорят, куда и чем ударить. Киев выступает в роли исполнителя. Возможно, выполнением этих задач занимаются иностранные наемники", — отмечает депутат.

Он также предположил, что американские власти продолжают упоминать Крым, чтобы выяснить, где находится так называемая красная линия, за которую Кремль не позволит перейти в рамках украинского конфликта.

При этом Белик подчеркнул, что вне зависимости от провокаций и военной помощи Киеву со стороны Запада РФ добьётся выполнения всех целей СВО.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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