В Югре задержаны члены экстремистской ячейки, готовившие возрождение СССР

В Югре задержаны члены экстремистской ячейки, готовившие возрождение СССР. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии. По информации ведомства, задержания прошли сразу в нескольких городах страны, включая Сургут, Лянтору и Самару.

В ходе обысков были осмотрены 12 помещений, принадлежащих членам группировки. В них обнаружили экстремистскую литературу, документы, листовки и регистрационные номера участников ячейки. Все они были отпечатаны на бланках с советской символикой.

По сообщению пресс-службы Росгвардии, члены экстремистской организации принимали участие в процессе подготовки к возрождению Советского Союза.

О точном количестве задержанных в ведомстве пока не сообщают

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