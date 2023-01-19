«Генералиссимус Суворов» совершил переход из Белого в Баренцево море

Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» прибыл в Североморск. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Этому предшествовал переход субмарины из Белого в Баренцево море. 19 января подлодка причалила в Североморске.

На главной базе Северного флота экипаж «Генералиссимуса Суворова» пройдет полный цикл подготовки и выполнит курсовые задачи. какие конкретно, не уточняется.

После завершения всех процедур атомный подводный крейсер отправится на место постоянного базирования в составе Тихоокеанского флота.

Напомним, что атомный крейсер «Генералиссимус Суворов» был спущен на воду в конце прошлого года. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин.