Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» прибыл в Североморск. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Этому предшествовал переход субмарины из Белого в Баренцево море. 19 января подлодка причалила в Североморске.
На главной базе Северного флота экипаж «Генералиссимуса Суворова» пройдет полный цикл подготовки и выполнит курсовые задачи. какие конкретно, не уточняется.
После завершения всех процедур атомный подводный крейсер отправится на место постоянного базирования в составе Тихоокеанского флота.
Напомним, что атомный крейсер «Генералиссимус Суворов» был спущен на воду в конце прошлого года. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин.
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