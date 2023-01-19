Необычную операцию пришлось провести хирургам Западного военного округа. К ним в госпиталь поступил раненый боец. В его теле застрял неразорвавшийся снаряд.
Пострадавшему требовалась сложная операция и хирурги отважились на нее, рискуя собственными жизнями. Облачившись в бронежилеты, они достали из тела бойца кусок снаряда со взрывателем. На всякий случай весь персонал из госпиталя эвакуировали, а в операционной дежурили саперы.
Как сообщается, операция прошла успешно, боец чувствует себя хорошо.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Европейский еврейский конгресс потребовал от Сергея Лаврова извинений после слов о Гитлере