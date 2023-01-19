Военные хирурги вытащили из тела бойца неразорвавшийся снаряд

Необычную операцию пришлось провести хирургам Западного военного округа. К ним в госпиталь поступил раненый боец. В его теле застрял неразорвавшийся снаряд.

Пострадавшему требовалась сложная операция и хирурги отважились на нее, рискуя собственными жизнями. Облачившись в бронежилеты, они достали из тела бойца кусок снаряда со взрывателем. На всякий случай весь персонал из госпиталя эвакуировали, а в операционной дежурили саперы.

Как сообщается, операция прошла успешно, боец чувствует себя хорошо.