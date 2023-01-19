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Военные хирурги вытащили из тела бойца неразорвавшийся снаряд

Силовые структуры

Необычную операцию пришлось провести хирургам Западного военного округа. К ним в госпиталь поступил раненый боец. В его теле застрял неразорвавшийся снаряд. 

Пострадавшему требовалась сложная операция и хирурги отважились на нее, рискуя собственными жизнями. Облачившись в бронежилеты, они достали из тела бойца кусок снаряда со взрывателем. На всякий случай весь персонал из госпиталя эвакуировали, а в операционной дежурили саперы.

Как сообщается, операция прошла успешно, боец чувствует себя хорошо. 

 

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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