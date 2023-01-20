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Константинов: Украину ждёт ответный удар, если она попытается атаковать Крым

Силовые структуры

Руководитель парламента Крыма Владимир Константинов пригрозил киевскому режиму ответным ударом в случае атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на полуостров.

Константинов: Украину ждёт ответный удар, если она попытается атаковать Крым

По словам политика, поведение Киева и Вашингтона базируется на "пиратско-людоедской логике". Он поделился, что его не удивили заявления о возможном ударе ВСУ по Крыму.

"Но пусть тогда не жалуются, когда и мы сполна ударим в ответ", — отметил Константинов в интервью РИА Новости.

Глава парламента также подчеркнул: крымчане в ходе референдума самостоятельно сделали выбор о вхождении в состав России.

Ранее стало известно, что США могут помочь ВСУ нанести удар по Крыму. Как сообщает газета The New York Times, Белый дом склоняется к тому, чтобы передать Киеву современную технику для атаки на полуостров, который остаётся "главным объектом украинских боевых планов".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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