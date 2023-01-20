Конгрессмен Маккол упрекнул Байдена в трусости за отказ от поставок ракет ATACMS Киеву

Американский конгрессмен Майкл Маккол раскритиковал президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца за отказ от поставок военной техники Вооружённым силам Украины (ВСУ).

По его словам, Запад медлит с передачей Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS и немецких танков Leopard 2. Политик поделился, что "чрезвычайно разочарован" действиями Вашингтона и Берлина.

"Эти трусливые решения, базирующиеся на ошибочных страхах эскалации, продлевают конфликт", — сказано в заявлении Маккола, опубликованном на сайте комитета по международным отношениям Палаты представителей.

Как пояснил конгрессмен, украинский президент Владимир Зеленский уже на протяжении нескольких месяцев просит предоставить ракеты ATACMS военным ВСУ. Политик считает, что войска Украины могли бы использовать эти снаряды для "освобождения территорий" и атак на командные пункты ВС РФ.