Мурадов заявил о необходимости подготовки к полной мобилизации ресурсов РФ

Угрозы Киева в отношении Крымского полуострова подводят к необходимости готовить страну и общество к полной мобилизации ресурсов РФ. Такое мнение выразил постпред Крыма при российской президенте Георгий Мурадов.

Он выразил уверенность в том, что Россия сможет защитить себя, свою историю и память. Политик также заявил о приближении кульминационной фазы боевых действий в ходе украинского конфликта. Мурадов допустил переход к полномасштабному противостоянию с Западом.

"Всё это, судя по всему, приводит к необходимости подготовки страны и общества к полной мобилизации наших ресурсов, чтобы быть готовыми к любому развитию событий", — отметил постпред Крыма в интервью РИА Новости.

Как пояснил политик, западные государства готовились к столкновению с РФ, отказываясь признавать российский статус Республики Крым.

Ранее стало известно, что власти США могут помочь Вооружённым силам Украины (ВСУ) совершить атаку на полуостров. По информации газеты The New York Times, Вашингтон готовится к поставкам оружия Киеву для последующих ударов по Крыму.