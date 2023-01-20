Зеленский заявил, что немецкие "Леопарды" не поедут по территории России

Президент Украины Владимир Зеленский попросил не беспокоиться о судьбе немецких танков Leopard, если они будут переданы Киеву. По его словам, границу с Россией они не пересекут, а будут использованы лишь для обороны.

"Леопарды", если кто-то переживает, не поедут по территории России. Мы защищаемся", — заявил он в интервью изданию Tagesschau.

Ранее депутат бундестага Пётр Бистрон, выступая перед коллегами, попросил их вспомнить, что в прошлый раз история с немецкими танками на российской земле закончилась русскими танками в Берлине.

Британское издание The Telegraph предположило, что именно от решения канцлера ФРГ Олафа Шольца по поставкам Leopard на Украину зависит исход СВО.